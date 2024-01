John McEnroe impressionato dalla forza mentale di Jannik Sinner: “E’ un giocatore più maturo”

Siamo alla vigilia della Finale degli Australian Open 2024 del singolare maschile tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev. L’altoatesino (n.4 del ranking) è riuscito a conquistare l’accesso al primo atto conclusivo della carriera a livello Major, sconfiggendo il 10-volte campione del torneo australiano, Novak Djokovic.

Il serbo (n.1 del mondo) si è dovuto inchinare alla forza del nostro portacolori, alzando bandiera bianca sullo score di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3. Un match in cui è stato Sinner a far valere il proprio ritmo, al cospetto di una versione di Nole non scintillante. Come è logico sia, meriti dell’uno e demeriti dell’altro si fondono. Da questo punto di vista, a esprimersi a riguardo nelle ultime ore è stato anche l’ex fuoriclasse americano, John McEnroe.

“Sinner si è mosso brillantemente, meglio di Djokovic, cosa inimmaginabile per me. Sono rimasto ancora più impressionato quando, anche dopo aver perso l’opportunità di finire in tre set, è riuscito a continuare a spingere nel quarto. Ha mostrato una grande forza mentale. Adesso è un giocatore migliore e più maturo”, le parole chiare di McEnroe.

Vedremo se Jannik saprà confermare questo livello di gioco anche nella Finale contro il russo, tenendo bene in conto delle qualità del moscovita e della sua esperienza. Medvedev, infatti, è alla sesta Finale Slam nel proprio percorso agonistico.

Foto: LaPresse