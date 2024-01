Jannik Sinner commenta il debutto: “1° turno mai semplice, ora devo migliorare per le prossime”

Jannik Sinner è venuto fuori da un primo turno non semplice come quello contro Botic Van de Zandschulp: l’altoatesino vola così al secondo turno degli Australian Open. Un debutto che non è stato banale per il numero 4 del mondo, ma che è servito a entrare subito in temperatura in questo Slam: adesso sfida a uno tra Jasper De Jong e Pedro Cachin al secondo round.

Queste le dichiarazioni del giocatore italiano nell’intervista in campo dopo il match: “Bellissimo iniziare in un campo come la Rod Laver Arena, grazie a tutti per essere venuti, è significativo per me. Vorrei giocare al meglio possibile in questo torneo, faceva parte del processo partire così al primo turno, spero di fare ancora meglio nel prossimo incontro”.

Su come ha affrontato la off-season: “Dopo la fine della stagione scorsa sono andato subito a sciare, era importante per me non pensare troppo al tennis. Dopodiché abbiamo iniziato la off-season per cercare di migliorare, fisicamente mi sento bene e penso di essere in forma. Il primo turno non è mai semplice e penso di poter essere soddisfatto. Un paio di giornate adesso per allenarmi per cercare di fare ancora meglio”.

Sulla figura di Darren Cahill: “Per me è importantissimo averlo nel mio angolo, mi dà tranquillità e dà sicurezza e garanzie a tutto il mio angolo. Abbiamo imparato a stare a distanza anche per diverse settimane, come è giusto che sia“.

Foto: Lapresse

