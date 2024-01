Il Setterosa si qualifica alle Olimpiadi se…Cosa deve succedere agi Europei e la possibile ultima chance dei Mondiali

L’Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto femminile ed è rimasta in corsa per il pass olimpico assieme alla Grecia: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà un torneo a 10 squadre per le donne ed ogni formazione sarà composta da 11 atlete più 1 riserva.

Al termine degli Europei saranno 8 le Nazionali qualificate, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica ed una tra Italia e Grecia. Dopo aver battuto le magiare, le azzurre dovranno classificarsi davanti alla Grecia per conquistare il posto alle Olimpiadi.

Qualora il Setterosa non dovesse riuscire nell’impresa ad Eindhoven, l’ultima occasione arriverà ai Mondiali di Doha (Qatar), in programma dal 2 al 18 febbraio, nei quali saranno in palio 2 pass. Agli Europei la Grecia ha staccato il pass per i Mondiali, mentre le ultime due qualificate saranno le Nazioni che si piazzeranno meglio tra Francia, Croazia e Gran Bretagna.

La peggiore tra le europee qualificate verrà inserita nel girone con Italia, Canada e Sudafrica. Ai Mondiali saranno 8 le Nazionali in corsa per i 2 pass a disposizione (diventeranno 9 se la Francia dovesse mancare la qualificazione), ovvero una tra Italia e Grecia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda ed una tra Croazia ed Gran Bretagna (o entrambe se la Francia non si qualificherà ai Mondiali).

IL SETTEROSA SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE…

Agli Europei si classifica davanti alla Grecia, oppure

Ai Mondiali rientra tra le prime due delle squadre non ancora qualificate.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

Europei 2024, Eindhoven (Paesi Bassi), 05-13 gennaio: 1 pass in palio per le donne.

Mondiali 2024, Doha (Qatar), 02-18 febbraio: 2 pass in palio per le donne.

NAZIONALI GIA’ QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica, una tra Italia e Grecia.

NAZIONALI IN LOTTA PER I DUE PASS OLIMPICI AI MONDIALI DI DOHA

Una tra Italia e Grecia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda, una tra Croazia e Gran Bretagna (o entrambe se la Francia non si qualificherà ai Mondiali).

Foto: Andrea Masini/DBM

