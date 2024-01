Hockey ghiaccio: successi per Val Pusteria e Asiago nell’ICE League

Il venerdì sera dell’ICE Hockey League 2023-2024 regala alle squadre italiane impegnate in pista due successi. Ecco come sono andate le cose.

Val Pusteria si è imposta 2-3 agli shoot out in casa degli austriaci dei Vienna Capitals al termine di una gara fatta di continui botta e risposta, sull’asse Kasastul-Preiser e Hannoun-Cheek, prima della rete decisiva messa a referto, dopo i supplementari, da Frycklund.

Asiago invece, in casa dei Black Wings Linz, l’ha vinta un po’ prima, all’overtime, per 3-4. Veneti di rimonta dopo il 2-0 iniziale, con Oksanen e Ierullo, e poi addirittura in vantaggio 2-3 con McShane. Pareggio di Roe per per il 3-3 alla sirena dei tempi regolamentari. Successivamente la zampata di Rapuzzi, al secondo minuto dell’overtime, per la vittoria di Asiago.

In classifica generale Val Pusteria sale così a 57 punti (8° posto), mentre Asiago si sistema in 12ma piazza a 35.

Foto: Iwan Foppa

