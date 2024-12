Hockey ghiaccio, Val Pusteria cade agli shoot-out contro Vienna in ICE League

Un solo match nel programma odierno della ICE Hockey League 2024-2025, ma che prevedeva una compagine italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, dopo il netto successo di ieri in casa di Innsbruck, ospitava Vienna in un match di estrema importanza. Non arriva il bis, dato che i gialloneri cadono ai rigori.

VAL PUSTERIA-VIENNA 3-2 dopo shoot-out.

Sono proprio i padroni di casa a sbloccare il punteggio, con Purdeller che porta avanti i Lupi al 12:40 su assist di Lacroix. Val Pusteria non si ferma e trova anche il raddoppio con il 2-0 di Findlay al 24:51 su assist di Akeson. Quando tutto sembra portare verso i gialloneri, arriva la riscossa degli ospiti.

Vienna, infatti, prima accorcia le distanze con Franklin al 35:32, quindi trova il pareggio con Gregoire al 36:42. Il 2-2 resiste anche nel terzo periodo e la sfida si sposta all’overtime. Nemmeno in questo caso si modifica il 2-2, per cui occorrono gli shoot-out per decidere l’incontro. Vienna non sbaglia e si porta a casa il successo.

