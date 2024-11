Hockey ghiaccio: Bolzano cade nella domenica di ICE League. Anche Asiago ko

Domenica nera per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Dopo la sconfitta di Valpusteria avvenuta nella giornata di ieri cadono anche Bolzano ed Asiago. Due squadre con situazioni di classifica completamente diverse.

Le foxes nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla corazzata del Salzburg per 6-3, perdendo così anche la leadership della classifica, adesso in mano al Fehervar AV19. Un match complicatosi già nel primo periodo per la compagine altoatesina, complice un passivo di tre reti messe a referto da Hochkofler (6:32), Rowe (9:54) e Nissner (19:33, in power play). Ma Bolzano c’è e, nei trenta minuti successivi, ingrana la quinta riacciuffando con carattere gli avversari. Bradley è il primo ad aprire le danze al 3:55, precedendo poi le reti di Finori (15:11) e di Gazley (17:50).

Sul parziale di 3-3 gli austriaci alzano il ritmo: dopo dieci minuti di gioco del terzo periodo Murphy timbra la rete del 3-4. Le foxes sono quindi costrette a scoprirsi togliendo il portiere. Ne approfitteranno allora Huber (18:31) e di nuovo Nissner (19:15), per il 6-3 finale.

Non è andata meglio ad Asiago che, rilegata nei bassifondi, ha lottato con le unghia e con i denti contro il Black Stee Linz in una disputa contrassegnata da continui capovolgimenti di fronte e risolta solo nel terzo periodo quando, sul parziale di 5-5, Lebner e Ograjesnek segnano i due goal cruciali per la vittoria.

L’ICE League tornerà sul ghiaccio il prossimo 20 novembre