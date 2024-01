Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arriva il successo di Val Pusteria, mentre Asiago cade in casa

Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2023-2024. Cinque incontri in programma con due squadre italiane impegnate. Erano sul ghiaccio, infatti, Asiago e Val Pusteria e le due squadre italiane hanno vissuto una serata opposta.

Asiago ospitava Vienna ed è incappata in una sconfitta per 2-1. Padroni di casa avanti con Finoro dopo 12:42, quindi rimonta degli austriaci con Franklin (28:22) e 2-1 di Donohue al 43:30.

Val Pusteria era in casa contro i Black Wings Lienz e ha conquistato una importante vittoria dopo gli shoot-out. Primo tempo concluso sul 2-0 per gli altoatesini con le reti di Morley. Ancora Morley al 24:44 per il 3-1, quindi Schoefield segna il 4-2 al 34:55. Il terzo periodo vede il pareggio degli austriaci, prima che Petan decida tutto dopo gli shoot-out.

Negli altri incontri: HK Olimpia Lubiana-Vorarlberg 1-4, Klagenfurt-Innsbruck 2-3 e Villach-Graz 7-2.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024

1 EC-KAC 41 24 8 3 6 153 94 +59 84

2 Hydro Fehervar AV 19 41 24 12 2 3 136 115 +21 79

3 EC Red Bull Salzburg 40 20 11 5 4 116 97 +19 74

4 HCB Südtirol Alperia 40 20 16 4 0 110 99 +11 68

5 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 41 16 12 7 6 120 114 +6 68

6 Steinbach Black Wings Linz 40 16 11 5 8 132 104 +28 66

7 EC iDM Wärmepumpen VSV 40 18 14 4 4 138 117 +21 66

8 HC Pustertal Wölfe 41 17 15 5 4 122 113 +9 65

9 HK SZ Olimpija 41 15 18 5 3 127 127 +0 58

10 BEMER Pioneers Vorarlberg 41 14 21 3 3 128 136 -8 51

11 spusu Vienna Capitals 41 8 19 7 7 103 148 -45 45

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 40 6 21 5 8 100 162 -62 36

13 Moser Medical Graz99ers 41 6 26 5 4 81 140 -59 32

Credit: Iwan Foppa