Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Salisburgo in Gara-7 e viene eliminata

Beffa per Bolzano in Gara-7 delle semifinali della ICE Hockey League 2023-2024. Gli altoatesini, infatti, dopo essere passati in vantaggio nel terzo periodo, sono stati ripresi e superati all’overtime dal Red Bull Salisburgo che, quindi, sfiderà Klagenfurt nella serie di finale.

RED BULL SALISBURGO-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 3-2 dopo overtime [SERIE 4-3]

Dopo un primo tempo molto equilibrato, sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio, andando a segno a soli 14 secondi dal termine grazie a Thaler che va a segno su assist di Bourke. Nel secondo periodo arriva la risposta dei Foxes che centrano il pareggio con la rete dell’1-1 di Di Giacinto al 33:43 in power-play.

Il match non si decide nemmeno nell’ultimo periodo. Bolzano passa a condurre con la rete di Frigo su assist di Mantenuto al minuto 52:00, ma Salisburgo pareggia subito i conti con il 2-2 realizzato da Bourke al 53:05. La sfida va, quindi, ai supplementari, con i padroni di casa che trovano il gol-vittoria dopo 2 soli giri di lancette con Meyer.