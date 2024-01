Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arriva il ko di Val Pusteria contro Fehervar

Tre soli incontri nella serata di ICE Hockey League 2023-2024 con la sola Val Pusteria impegnata. I nero-verdi, infatti, erano di scena sul ghiaccio di Fehervar, con i padroni di casa che hanno regolato gli altoatesini con il punteggio di 2-0 e si sono riportati ad una sola lunghezza di distanza in classifica dalla capolista Klagenfurt.

Davanti a 2.490 spettatori il match risulta decisamente equilibrato e combattuto. Il primo periodo si conclude sul punteggio di 0-0, con Val Pusteria che ci prova in diverse occasioni. Nel secondo tempo Fehervar sblocca il punteggio grazie alla rete di Atkinson al 34:04 su assist di McGauley. I nero-verdi non mollano, ma gli ungheresi chiudono i conti al 43:08 con la rete di Kuralt su assist di Leavens. I Lupi proseguono ad attaccare (chiudono con 38 tiri in porta contro 15) ma il risultato non si modifica e i padroni di casa vincono per 2-0.

Negli altri incontri Vienna cade in casa contro Innsbruck con il punteggio di 3-4 dopo overtime, quindi Villach supera Vorarlberg per 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA ICE HOCKEY LEAGUE 2024

1 EC-KAC 36 21 7 3 5 131 84 +47 74

2 Hydro Fehervar AV 19 38 22 11 2 3 127 106 +21 73

3 EC Red Bull Salzburg 36 19 9 5 3 107 86 +21 70

4 EC iDM Wärmepumpen VSV 37 17 13 4 3 127 109 +18 62

5 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 37 15 11 6 5 109 102 +7 62

6 Steinbach Black Wings Linz 36 16 11 3 6 119 91 +28 60

7 HCB Südtirol Alperia 36 17 15 4 0 100 93 +7 59

8 HC Pustertal Wölfe 37 16 15 3 3 109 102 +7 57

9 HK SZ Olimpija 36 12 17 4 3 108 115 -7 47

10 BEMER Pioneers Vorarlberg 38 13 20 2 3 119 129 -10 46

11 spusu Vienna Capitals 37 7 18 6 6 94 139 -45 39

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 36 6 18 5 7 92 139 -47 35

13 Moser Medical Graz99ers 36 6 22 4 4 71 118 -47 30

Credit: Iwan Foppa

Leggi tutte le notizie di Hockey ghiaccio su OA Sport...