Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successo per Bolzano, cadono Asiago e Val Pusteria

Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2024-2025 con tutte e tre le squadre di casa nostra impegnate sul ghiaccio. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Val Pusteria era di scena in casa di Villach e torna con una sconfitta per 3-2. Vantaggio dei Lupi con Frycklund dopo 3:34, quindi pareggio di Rebernig al 29:00. Gli austriaci cambiano marcia nel terzo tempo con Scherbak (40:45) e van Nes (45:54) per il 3-1. Lacroix accorcia sul 3-2 al 46:45, ma è troppo tardi.

Asiago, invece, ospitava i Graz99ers ed è incappato in una sconfitta per 5-2. Vantaggio dei padroni di casa con Gennaro dopo 13:22 su assist di Saracino. Nel secondo periodo cambiano gli scenari con gli austriaci che vanno a segno 3 volte, prima con Gooch (25;39), quindi con Roy (28:54) e con Balley (36:31). Nel terzo periodo ancora Hora (52:52) per il 4-1 di Graz, mentre nel finale Saracino (56:44) e Balley (58:48) definiscono il punteggio di 5-2.

Bolzano, infine, era di scena in quel di Innsbruck e centra un successo pesantissimo all’overtime per 1-0. Dopo un match tirato e vibrante, i Foxes decino tutto con la rete di McClure dopo 1:02 del supplementare.

Negli altri incontri Vienna-Red Bull Salisburgo si chiude sul 3-5, Klagenfurt contro i Black Wings Lienz termina 3-4, infine Fehervar e Vorarlberg chiudono sul 5-2.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 HCB Südtirol Alperia 16 12 3 1 0 58 34 +24 38

2 Hydro Fehervar AV 19 16 12 4 0 0 51 28 +23 36

3 Moser Medical Graz99ers 16 10 4 0 2 51 40 +11 32

4 Olimpija Ljubljana 15 7 5 3 0 40 36 +4 27

5 EC Red Bull Salzburg 14 7 3 1 3 53 45 +8 26

6 HC Pustertal Wölfe 18 7 9 1 1 64 64 +0 24

7 EC-KAC 17 6 7 2 2 51 55 -4 24

8 Steinbach Black Wings Linz 15 5 6 3 1 40 43 -3 22

9 spusu Vienna Capitals 18 5 9 2 2 39 51 -12 21

10 EC iDM Wärmepumpen VSV 16 5 8 2 1 55 54 +1 20

11 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 16 4 9 1 2 32 46 -14 16

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 17 5 11 0 1 47 62 -15 16

13 Pioneers Vorarlberg 16 4 11 0 1 40 63 -23 13