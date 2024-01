Hockey ghiaccio, Bolzano e Valpusteria vincono nel sabato di ICE League 2024. Asiago cade contro la prima della classe

Sorridono Bolzano e Valpusteria nel sabato dedicato al Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. Le due squadre hanno infatti trovato la vittoria casalinga, mentre Asiago ha racimolato una sconfitta contro la prima della classe

Trionfo netto quello delle foxes, abili a imporsi per 4-1 sulla diretta avversaria Salzburg, piazzandosi al quarto posto a otto punti di distacco dalla compagine austriaca. Una gara risolta nel terzo e ultimo periodo quando, sul parziale di 2-1, i padroni di casa hanno messo a referto le reti di Halmo (4:13) e Vandane (18:51).

Un preziosissimo goal di Andergassen, segnato al 16:58 del secondo periodo, ha invece concesso la vittoria contro il Vienna dei lupi che, forti del 2-1 odierno, gravitano in settima posizione a una sola lunghezza di distanza dai quarti di finale. Secondo KO consecutivo invece per Asiago che nulla ha potuto contro la forza dei primi della classe del Klagenfurt, passati per 3-4 per via del goal beffa timbrato da Leavens a pochi secondi dalla sirena.

L’ICE League tornerà il 23 gennaio.

Foto: Antonello Vanna