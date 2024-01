Hockey ghiaccio, Olimpiadi Giovanili Invernali: l’Italia parte col piede giusto. Turchia battuta 5-3

Alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile di hockey su ghiaccio, che si gioca nella versione 3 contro 3. L’Italia ha completato pochi minuti fa il suo primo match, contro la Turchia. Ecco come sono andate le cose.

LA CRONACA

La gara inizia con una fase di studio che viene rotta dalla Turchia, abile a passare in vantaggio, in power play. L’Italia incassa il colpo, si riorganizza e trova il gol del pareggio. Si va al primo riposo sull’1-1.

Le azzurre da quel momento cambiano marcia. Nella seconda “ripresa” del match le ragazze di Luca Giacomuzzi volano: arrivano il 2-1, il 3-1 e il 4-1 che indirizzano la partita. Le avversarie turche provano ad accorciare: ci riescono portandosi sul 4-2.

Inizia l’ultimo periodo. La Turchia le prova tutte: a meno di centoventi secondi dalla fine arriva il 4-3, ma l’Italia tiene botta e nel finale riesce ad allungare chiudendo il match sul 5-3.

Domani, domenica 21 gennaio, le azzurre se la vedranno prima contro la Cina (alle ore 04:00 del mattino) e poi contro l’Australia (alle ore 12:30).

Foto: Diego Barbieri / FISG