Hockey ghiaccio, Bolzano supera anche Graz e prosegue la sua corsa di testa in ICE League

Prosegue senza soluzioni di continuità la ICE Hockey League 2024-2025. Questa sera erano in programma altri 3 incontri con Bolzano sul ghiaccio. La capolista non sbaglia e stende anche Graz, mantenendo la vetta della classifica.

HCB ALTO ADIGE ALPERIA-GRAZ99ERS 3-2

Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con la rete di Vela dopo nemmeno 2 giri di lancette (01:56). I Foxes non si scompongono e prima pervengono al pareggio con Di Giacinto che, in power-play, segna l’1-1 al 12:07, quindi McClure sempre in power-play, centra il 2-1 al 13:33. Graz non ci sta e si riporta in parità al 32:43 con Harnisch prima che Bolzano trovi la rete del 3-2 con Salinitri al 41:33. La rete che decide l’incontro.

Negli altri due incontri Fehervar distrugge Innsbruck con un laconico 7-1, quindi Villach passa per 3-2 in casa di Vorarlberg.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025