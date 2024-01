Hockey ghiaccio: Bolzano cade sotto i colpi dell’HK SZ Olimpija in ICE League

La domenica sera dell’ICE Hockey League 2023-2024 non sorride al Bolzano che, in casa degli sloveni dell’HK SZ Olimpija, è stato sconfitto nettamente con lo score di 3-0.

Partita a senso unico, con i padroni di casa sempre in controllo. Le reti di Zajc e Mehle infatti, arrivate nella prima frazione di gara, hanno indirizzato una contesa che la franchigia italiana non è stata in grado di riaprire. Nell’ultimo troncone di match poi, il tris definitivo: griffato da Pance, a meno di cinque minuti dalla fine.

L’ICE Hockey League tornerà, con il suo menù ricco di gare, venerdì 19 gennaio. In ottica italiana in campo vi saranno proprio Bolzano, il Val Pusteria e anche l’Asiago.

Nella classifica generale della competizione Bolzano e Val Pusteria, rispettivamente a 59 e 57 punti continuano la loro rincorsa per arrivare fra le prime sei, ora sono settima e ottava, mentre Asiago si trova in dodicesima piazza a 35 punti.

