Haecki-Gross sbanca nella short individual di Anterselva: vince la Svizzera! Vittozzi spreca un’occasione

Prosegue ad Anterselva, in Italia, la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: nella 12.5 km short individual femminile il successo va all’elvetica Lena Haecki-Gross, che fa 20/20 al tiro e vince in 36’49″0, davanti alle transalpine Julia Simon, seconda, e Lou Jeanmonnot, terza.

In casa Italia la migliore è la rientrante Dorothea Wierer, 14ma, davanti a Lisa Vittozzi, 16ma, ma vanno a punti anche Rebecca Passler, 26ma, e Michela Carrara, 30ma, mentre non rientrano tra le prime 40 Samuela Comola, 68ma, e l’esordiente Sara Scattolo, 87ma.

Trova il 20/20 al poligono l’elvetica Lena Haecki-Gross, che trionfa in 36’49″0, beffando la transalpina Julia Simon (2 errori), seconda a 20″2, ma gravata di 1’30” a causa dei bersagli mancati, e l’altra francese Lou Jeanmonnot (1 bersaglio mancato), terza a 31″4, anch’ella condannata dall’unico errore al tiro.

Buona prestazione al poligono, ma ovviamente condizione ancora lontana dal top per la rientrante Dorothea Wierer (1 errore), 14ma a 2’07″5, che è la miglior azzurra, approfittando di una giornata storta al tiro per Lisa Vittozzi (3 bersagli mancati), 16ma a 2’15″0 dalla vetta, esattamente il tempo di penalità per gli errori al poligono.

Vanno a punti anche Rebecca Passler (17/20 al tiro), 26ma a 3’27″4, e Michela Carrara (5 errori al poligono), 30ma a 3’34″7, mentre restano fuori dalla top 40 Samuela Comola (5 bersagli mancati), 68ma a 6’38″0, e l’esordiente Sara Scattolo (11/20 al tiro), 87ma a 8’38″5.

In classifica generale resta in testa la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, oggi 12ma, con 695 punti, davanti alla transalpina Justine Braisaz-Bouchet, 42ma nella gara odierna, ferma a quota 657, e sulla francese accorcia Lisa Vittozzi, terza con 631. Dorothea Wierer risale in 25ma posizione e centra la qualificazione alla mass start.

Nella classifica di specialità perde il pettorale rosso Lisa Vittozzi, ora seconda con 115 punti: l’azzurra paga 2 lunghezze di ritardo dalla vincitrice odierna, la svizzera Lena Haecki-Gross, ora in testa con 117. Seguono le tedesche Vanessa Voigt, terza a 110, e Franziska Preuss, quarta con 109.

