Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024: Justine Braisaz-Bouchet prova la fuga, quarta Vittozzi a -95

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 517

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 441

3 OEBERG Elvira U25 SWE 423

4 VITTOZZI Lisa ITA 422

5 PREUSS Franziska GER 397

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 350

7 SIMON Julia FRA 348

8 VOIGT Vanessa GER 325

9 JEANMONNOT Lou FRA 310

10 HAECKI-GROSS Lena SUI 309

23 WIERER Dorothea ITA 123

38 PASSLER Rebecca U25 ITA 71

44 COMOLA Samuela ITA 51

63 CARRARA Michela ITA 12

65 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 11

72 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SPRINT

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 257

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 229

3 OEBERG Elvira SWE 180

4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 176

5 VITTOZZI Lisa ITA 173

6 PREUSS Franziska GER 161

7 JEANMONNOT Lou FRA 148

8 SIMON Julia FRA 142

9 HAECKI-GROSS Lena SUI 123

10 VOIGT Vanessa GER 120

27 WIERER Dorothea ITA 48

41 PASSLER Rebecca ITA 28

42 COMOLA Samuela ITA 27

57 CARRARA Michela ITA 12

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO PURSUIT

1 OEBERG Elvira SWE 166

2 SIMON Julia FRA 156

3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 150

4 HAECKI-GROSS Lena SUI 135

5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 131

6 PREUSS Franziska GER 125

7 VOIGT Vanessa GER 125

8 JEANMONNOT Lou FRA 118

9 VITTOZZI Lisa ITA 109

10 OEBERG Hanna SWE 99

21 WIERER Dorothea ITA 51

35 PASSLER Rebecca ITA 22

49 TRABUCCHI Beatrice ITA 11

52 COMOLA Samuela ITA 10



CLASSIFICA COPPA DEL MONDO INDIVIDUALE

1 VITTOZZI Lisa ITA 90

2 PREUSS Franziska GER 75

3 VOIGT Vanessa GER 60

4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 50

5 SCHNEIDER Sophia GER 45

6 HAUSER Lisa Theresa AUT 40

7 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 36

8 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 34

9 MAKA Anna POL 32

10 SKOGAN Marit Ishol NOR 31

17 WIERER Dorothea ITA 24

20 PASSLER Rebecca ITA 21

27 COMOLA Samuela ITA 14

35 AUCHENTALLER Hannah ITA 6

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASS START

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 90

2 OEBERG Elvira SWE 75

3 OEBERG Hanna SWE 60

4 VITTOZZI Lisa ITA 50

5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 45

6 SIMON Julia FRA 40

7 PREUSS Franziska GER 36

8 ARNEKLEIV Juni NOR 34

9 CHAUVEAU Sophie FRA 32

10 PERSSON Linn SWE 31

Foto: LaPresse

