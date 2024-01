Grand Prix d’Amerique 2024: c’è anche una cavalla italiana tra i favoriti!

A due giorni dalla gara più attesa dell’anno per quanto concerne il trotto mondiale, ovvero l’edizione numero 103 del Grand Prix d’Amerique, in programma domenica alle ore 16.20, sono ormai noti i 18 partenti, dato che ai 12 qualificati si sono aggiunti quelli dei 6 aventi diritto in base ai premi in denaro vinti in carriera.

Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegna il titolo più prestigioso del trotto mondiale ed il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 3 svedesi e 2 italiani, ovvero Ampia Mede SM e Vivid Wise As.

Se tra i padroni di casa ci sono il favorito numero uno, Idao De Tillard, maschio di 6 anni, ed il campione in carica Hooker Berry, maschio di 7 anni, vincitore nel 2023 ed alla ricerca del back-to-back, è italiana Ampia Mede SM, femmina di 8 anni, già seconda lo scorso anno.

Da questa terna di nomi dovrebbe uscire quello del vincitore, dato che appaiono più indietro i transalpini Gu d’Heripre ed Izoard Vedaquais, così come gli svedesi Joviality ed Hail Mary, mentre sono molto più indietro nelle gerarchie l’altro cavallo italiano, Vivid Wise As, e l’ultimo svedese in gara, Aetos Kronos.

