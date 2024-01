Grand Prix d’Amerique 2024, Idao de Tillard conferma il pronostico e domina. Settima Ampia Mede SM

Tutto secondo pronostico a Parigi: Idao de Tillard, il favorito numero 1 della vigilia, domina l’edizione numero 103 del Grand Prix d’Amerique 2024 e vince davanti ad Hokkaido Jiel, secondo, ed a Joviality, cavalla svedese, terza. Mai in corsa per le posizioni di testa i cavalli italiani: Ampia Mede SM chiude settima, mentre Vivid Wise AS si classifica nono.

Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome, il titolo più prestigioso del trotto mondiale, quello di Sulky World Champion, va dunque ad Idao de Tillard che, con uno scherma di gara perfetto, prende la testa nell’ultima curva e domina con il crono di 3’13″2, per 1’11″6 al km, a 0″8 dal record della corsa, e si porta a casa il premio di 450mila euro destinato al vincitore.

Alle spalle del cavallo guidato da Clément Duvaldestin si piazza a sorpresa Hokkaido Jiel, secondo, che paga 0″3 all’arrivo e guadagna 250mila euro, mentre la terza piazza va a Joviality, cavalla svedese, che si porta a casa 140mila euro dopo aver condotto il gruppo nelle fasi iniziali della corsa per poi difendersi nella dirittura d’arrivo.

Quarta piazza per Go On Boy (80mila euro), quinta posizione per Italiano Vero (50mila euro), sesta piazza per il campione uscente Hooker Berry (20mila euro), mentre si classifica settima Ampia Mede SM (10mila euro), cavalla italiana seconda lo scorso anno, mai nel vivo della corsa, così come Vivid Wise AS, nono al traguardo.

Foto: LaPresse