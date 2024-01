Golf, Rory McIlroy mantiene la vetta del Dubai Invitational a metà gara. Francesco Molinari in top 20

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti al termine del secondo round del Dubai Invitational (montepremi 2,5 milioni di dollari), nuovo evento del panorama internazionale riservato a soli 60 golfisti. A metà gara guida la classifica Rory McIlroy.

Il nordirlandese resta al comando nonostante una discreta tornata da -1 in cui è incappato in un fragoroso quadruplo bogey al par 3 della buca 7. Per il veterano di Team Europe score complessivo di -10 (132 colpi) ed un vantaggio di due lunghezze sui più immediati inseguitori che portano il nome del tedesco Yannik Paul e sul danese Jeff Winther. Quarta posizione con -7 per un nutrito gruppo di partecipanti composto dagli inglesi Jordan Smith e Tommy Fleetwood, dal danese Thorbjorn Olsen e dai sudafricani Zander Lombard e Thriston Lawrence.

Sul percorso par 71 del Dubai Creek Resort di Dubai (Emirati Arabi Uniti) al nono posto con il punteggio di -6 troviamo il danese Rasmus Hojgaard. Top ten completata infine con -5 dal polacco Adrian Meronk, dallo scozzese Ewen Ferguson, dallo spagnolo Adrian Otaegui, dall’olandese Joost Luiten e dall’americano Sean Crocker.

Continuano ad offrire buoni segnali Francesco Molinari e Guido Migliozzi. Il torinese è 15° con lo score di -4 in compagnia del cinese Li Haotong e del danese Nicolai Hojgaard, mentre il vicentino segue in 21esima posizione con il punteggio di -2. Domani spazio alla terza tornata che sarà utile a scremare le maglie ed individuare i papabili per la vittoria finale.

