Golf, prima Rolex Series alle porte per il DP World Tour con l’Hero Dubai Desert Classic. Francesco Molinari vuole essere protagonista

Il DP World Tour rimane negli Emirati Arabi Uniti, e dopo l’apertura del nuovo anno con il spettacolare finale del Dubai Invitational, si prepara ad affrontare il primo evento Rolex Series dell’anno con l’Hero Dubai Desert Classic 2024. Sarà il primo evento a field completo per il circuito europeo, con questo torneo ormai giunto alla 35ma edizione.

Sul meraviglioso percorso dell’Emirates Golf Club, con l’iconico tee shot della otto che offre una vista meravigliosa dello skyline di Dubai, saranno tanti i big in campo per una settimana assolutamente imperdibile. Dopo la beffa subita alla 18 dell’ultimo giro sarà nuovamente sul tee della uno Rory McIlroy (campione in carica), uno che adora queste diciotto buche le gradisce poarecchio e che cerca di sollevare il famoso trofeo “Dallah” per la quarta volta in carriera. Proverà un back to back clamoroso a Dubai l’inglese Tommy Fleetwood, per completare un duo che ha fatto le fortune di Team Europe nelle passate Ryder Cup.

McIlroy non sarà il solo vincitore Major presente, ma farà il suo debutto in questo torneo l’americano Brian Harman, campione in carica del The Open e unico golfista a stelle e strisce di spicco che ha deciso di cimentarsi questa settimana sul DP World Tour. Sono iscritti altri tre campioni, almeno una volta nella loro carriera, di uno dei quattro torneo più importanti della stagione del golf: l’australiano Adam Scott, l’irlandese Padraig Harrington e il nostro Francesco Molinari.

Due parole su Chicco sono obbligatorie da spendere, con il torinese che ha iniziato il 2024 con il piede giusto. Settimana scorsa ‘Laser Frankie’ ha chiuso 5° in un evento di altissimo tasso tecnico, facendo rivedere in campo alcune caratteristiche del suo gioco che lo avevano portato nel 2018 ad essere nettamente il miglior golfista al mondo. Ha ritrovato i ferri medio lunghi di una volta, dal tee i drive sono stati quasi sempre precisi e il putt, storico tallone d’Achille, sembra decisamente più solido degli anni passati. Sfruttando un esordio così, niente è impossibili per Molinari, che vuole essere protagonista anche questa settimana per provare a tornare a vincere, sensazione che manca ormai da troppi anni.

Scenderanno in campo i due fratelli danesi Højgaard, con il vincitore dell’ultima Rolex Series disputata Nicolai che sarà affiancato anche dal gemello Rasmus. I loro nomi sono assolutamente da tenere d’occhio, così come il polacco Adrian Meronk e l’australiano Ryan Fox, due delle stelle della passata annata del circuito europeo.

Tornando a parlare di giocatori italiani sono attesi protagonisti anche Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari. Il vicentino ha iniziato con il piede giusto l’annata, con quattro giri solidi che gli hanno portato in dote un positivo 13° posto settimana scorsa, mentre il fratello di Franceso è all’esordio assoluto in questo 2024. Per quanto riguarda la copertura televisiva sarà SkySport Golf a trasmettere l’evento, così come tutti i tornei del DP World Tour in stagione.

Foto: IPA

