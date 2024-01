Golf, Cam Davis al comando del Sony Open al termine del primo round

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di gara portando a termine il primo round del Sony Open in Hawaii (montepremi 8,3 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour nato nel 1965 vede al comando un quasi perfetto Cam Davis. L’australiano chiude infatti la prima tornata con lo score di -8 (62 colpi) sporcando il suo esordio con un bogey alla buca 5.

Davis vanta due lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome dell’americano Taylor Montgomery. -5 e terza posizione per l’inglese Aaron Rai, per il tedesco Stephan Jaeger e per gli statunitensi Austrin Eckroat e Webb Simpson. Classifica chiaramente molto corta con oltre 60 golfisti che hanno chiuso il primo round con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) chiudoo la top ten al settimo posto con lo score di -4 lo svedese Alex Noren, il francese Matthieu Pavon, l’argentino Alejandro Tosti, ed infine gli americani Chris Kirk, Brendon Todd, Eric Cole, Scott Stallings, Harris English e Norman Xiong. -3 e buon round d’apertura per la coppia di inglesi composta da Justin Rose e Matt Wallace.

Staccati, ma con chance di superare il taglio del venerdì, lo scozzese Robert Macintyre e l’argentino Emiliano Grillo. Entrambi fanno parte nel gruppone al 91° posto con il punteggio di -1. Da dimenticare invece il primo round di Sami Valimaki. Il finlandese è nelle retrovie dopo un negativo +4. Ancora peggio gli americani Kevin Kisner e Will Zalatoris, che hanno chiuso la tornata d’apertura rispettivamente con gli score di +5 e +6. Nella serata italiana spazio al secondo round che sancirà il fatidico cut delle 36 buche.

Foto: LaPresse

