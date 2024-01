Gangwon 2024, Flora Tabanelli concede il bis e vince l’oro anche nel big air di freestyle! L’Italia consolida il primato nel medagliere

Questi Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 che si stanno disputando a Gangwon (Corea del Sud) si stanno trasformando nello show di Flora Tabanelli. L’atleta azzurra, infatti, dopo essersi messa al collo la medaglia d’oro nello slopestyle, ha completato la doppietta questa notte nel big air dello sci freestyle. Con questo successo l’Italia si consolida in vetta al medagliere con 10 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Seconda la Germania con 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Una grandissima impresa per la nostra Portabandiera, che ha letteralmente dominato la finale a 10 disputata al Welli Hilli Park Ski Resort. Prima run da 87.50 punti, seconda da 92.50, quindi terza da 42.00. Erano sufficienti le prime due per raggiungere il punteggio complessivo di 180.00 punti.

Un limite impossibile per tutte le altre avversarie. Seconda medaglia d’oro per la nostra atleta. Sul podio assieme a lei sono salite l’australiana Daisy Thomas (172.75 punti, distacco di 7.25). Conquista la medaglia di bronzo, infine, la tedesca Muriel Mohr con 166.00 punti (-14.00 da Tabanelli).

Quarta posizione per la cinese Siyu Xiao con 159.75 punti, quinta per la statunitense Eleanor Andrews con 134.25, mentre è sesta la cinese Linshan Han con 133.25. Settima posizione per la statunitense Kathryn Gray con 133.00 punti, ottava e none le ucraine Mariia Aniichyn e Nataliia Kaziuz (114.75 e 89.75) mentre chiude al decimo posto la giapponese Kiho Sugawara con 87.00.

Nella finale maschile, invece, medaglia d’oro per il canadese Charlie Beaty con 177.75 punti contro i 174.50 del giapponese Olly Nicholls. Chiude al terzo posto il neozelandese Luke Harrold con 172.25.

Foto: LaPresse