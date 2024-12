Freestyle, doppio podio per i fratelli Tabanelli nel big air di Pechino: Miro secondo, Flora terza

Grande Italia nella Coppa del Mondo di big air 2024-2025, una delle discipline del freestyle. A Pechino i fratelli Flora e Miro Tabanelli hanno regalato spettacolo: dopo una grande qualifica, è arrivato il podio per entrambi in Cina. Flora si era qualificata con il sesto punteggio alla finale, Miro con il primo: rispettivamente sono arrivati un terzo e un secondo posto.

Al femminile Flora Tabanelli si è piazzata ancora sul podio con un gran terzo posto: punteggio complessivo di 159.50 per la classe 2007 nativa di Bologna che ha fatto registrare il primo punteggio nella prima run (85.25) e il secondo punteggio nella terza (74.25), mentre è stata scartata la seconda manche. A vincere è la francese Tess Ledeux (166.25) davanti all’elvetica Sarah Hoefflin (163.00). Una bella conferma per l’emiliana che nella prima tappa di Coppa del Mondo si era piazzata seconda a Chur, in Svizzera.

Al maschile è arrivato il podio del fratello maggiore Miro Tabanelli con un ottimo secondo posto maturato con un totale di 182.25 punti: 92.25 dalla prima manche e 90.00 dalla seconda. Si tratta di una beffa per il 20enne dell’Esercito, visto che la vittoria sfuma di appena 75 centesimi e va al norvegese Tormod Frostad con 183.00 punti. Chiude il podio il canadese Dylan Deschamps (181.00).

Per Tabanelli si tratta del primo podio stagionale dopo il settimo posto di Chur: primo piazzamento in top 3 dal secondo posto del 16 dicembre 2023 a Cooper Mountain (Stati Uniti).