Gangwon 2024: doppietta Francia nello snowboardcross misto. Italia fuori dal podio

Si è disputata nella notte italiana la competizione di snowboardcross misto delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. A dominare la scena, nella fattispecie, è la Francia, che domina la Big Final con le sue due accoppiate, quella d’oro formata da Jonas Chollet e Lea Casta, quella d’argento composta da Benjamin Niel e Maja-Li Iafrate Danielsson (a 2″11 in totale).

Il terzo gradino del podio è appannaggio di Australia 1, che ha un distacco complessivo di 2″37. Chiude il novero della finale Svizzera 1 con un divario di 4″32 toccato a Noah Kocherhans e Noemie Wiedmer.

Per quanto riguarda Italia 1, il cammino verso le medaglie si ferma in semifinale, e in Small Final la posizione complessiva è la quarta con Federico Casi e Lisa Francesia Boirai, che terminano a 2″64 da USA 2 (Mason Hamel, Hanna Percy).

Per Italia 2, invece, il cammino si ferma già nei quarti, in virtù di un divario di 9″78 da Australia 1 e di 6″16 dal tempo qualificazione di USA 2. La seconda coppia azzurra era formata da Tommaso Costa e Aurora Drolma Dusi.

