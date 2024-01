FOTO Jannik Sinner: la premiazione e il servizio del giorno dopo con il trofeo degli Australian Open

Nella mattina successiva al suo trionfo agli Australian Open, ottenuto in rimonta contro il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha effettuato il tradizionale servizio fotografico in giro per Melbourne destinato al vincitore. Un momento che a lungo s’è atteso di vedere in chiave italiana, e che ora arriva.

Per l’altoatesino una prima volta che vuole non essere l’ultima. E, del resto, a 22 anni e con la quarta posizione nel ranking ATP attualmente ben salda, i motivi per vederlo ancora al vertice sono molti. Le occasioni, innumerevoli.

Logicamente, Sinner adesso è anche primo della Race, la classifica che qualifica per le ATP Finals. Un passo che, sostanzialmente, è come se fosse già stato fatto, visto che lo status di campione Slam, nell’estremamente peggiore dei casi, fa sì che soltanto una sua uscita dai primi 20 lo neghi al pubblico di Torino (nel luogo che ora si chiama Inalpi Arena).

E non c’è alcun dubbio che ci sia un luogo in particolare che non vede l’ora di abbracciarlo. Si tratta di Roma: gli Internazionali d’Italia saranno il luogo ideale, presumibilmente, per risentire l’ormai storico coro “Olè, olè olè olè, Sinner, Sinner” inaugurato in Piemonte. E anche Montecarlo è un’ottima candidata in tal senso, considerata la vicinanza al confine e il fatto che numerosissimi italiani si recano ogni anno da quelle parti.

