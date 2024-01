Formula 1, Alpha Tauri svela per errore il suo nuovo nome per il 2024

La stagione di Formula 1 è sempre più vicina a cominciare. Dal 29 febbraio si scalderanno i motori con il primo Gran Premio della stagione in Bahrain. In quest’annata non ci saranno variazioni nella rosa dei piloti, gli stessi venti che hanno concluso il 2023. Ma dovremo familiarizzare con delle nuove denominazioni per quanto riguarda la Formula 1. Dopo il ritorno del nome Sauber, che riprende il posto dell’Alfa Romeo, ci sarà probabilmente uno stravolgimento anche per la Scuderia Alpha Tauri.

Il team di Faenza, erede diretto della Minardi, vivrà una fase di ristrutturazione in questi primi giorni del 2024, come annunciato lo scorso giugno da Helmut Marko. Durante il pomeriggio del 19 gennaio però il profilo Instagram della squadra ha probabilmente svelato il nuovo nome per la prossima stagione.

Per qualche ora il profilo Instagram della squadra di Formula 1 è passato, da Scuderia AlphaTauri, a Racing Bulls, come preventivato negli scorsi mesi e sottolineando il suo ruolo di ‘junior team’ di Red Bull. Con loro però sono apparsi anche gli sponsor della squadra di Laurent Mekies, con la denominazione completa in VisaCashAppRB.

Dovrebbero essere Visa e Cash App i principali sponsor della scuderia faentina, che accortasi dell’errore è però tornata sui suoi passi tornando alla vecchia denominazione. Probabilmente il cambio di nome sui social è stato ‘anticipato’ di qualche giorno, con la fu Alpha Tauri che dovrebbe rivelarsi nella sua nuova veste nella prossima settimana.

Foto: Lapresse