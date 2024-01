Dove vedere in tv Sinner al Kooyong Classic: c’é la diretta in chiaro, ma orari proibitivi

Dal 10 al 12 gennaio si disputerà a Melbourne l’edizione 2024 del Kooyong Classic, torneo d’esibizione che i tennisti utilizzano per affinare la condizione in vista degli Australian Open: è stato rivelato l’ordine di gioco della prima giornata e con esso sono stati confermati gli orari italiani dei match.

Ogni giorno si disputeranno quattro match, che nella prima giornata saranno tutti maschili: si inizierà sempre quando in Italia sarà l’1.00 di notte, mentre il quarto ed ultimo incontro si terrà non prima delle 5.00. Nella prima giornata sarà proprio Jannik Sinner ad aprire le danze contro l’australiano Marc Polmans.

Orari non facili per seguire la manifestazione, ma la presenza di Sinner ha portato SuperTennis HD ad acquisire i diritti per la trasmissione in diretta tv della manifestazione, che sarà fruibile anche in diretta streaming su SuperTenniX. La diretta live testuale dei match di Jannik Sinner sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO 1A GIORNATA KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024

Mercoledì 10 gennaio (Gli orari saranno i medesimi anche giovedì 11 e venerdì 12)

Dall’1.00 ora italiana

Jannik Sinner (Italia)-Marc Polmans (Australia)

A seguire

Andy Murray (Gran Bretagna)-Marin Cilic (Croazia)

A seguire

Holger Rune (Danimarca)-Karen Khachanov (Russia)

Non prima delle 5.00 ora italiana

Frances Tiafoe (USA)-Zhang Zhizhen (Cina)

PROGRAMMA KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito

