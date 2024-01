Djokovic verso la semifinale agli Australian Open: “Guardo Sinner con i popcorn, è nel momento della vita”

Novak Djokovic ha sconfitto Taylor Fritz in quattro set e si è qualificato alla semifinale degli Australian Open 2024. Il tennista serbo ha avuto la meglio sullo statunitense al termine di un’autentica battaglia sportiva, riuscendo a imporsi con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il numero 1 al mondo tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il vincente del confronto tra Jannik Sinner e Alex de Minaur.

Novak Djokovic sta cercando di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel primo Slam della stagione e ha dimostrato un ottimo piglio tecnico e agonistico, pur soffrendo la verve dell’americano che ha fatto sentire la propria caratura soprattutto al servizio. Il serbo si è proiettato già verso la semifinale nell’intervista concessa a Nick Kyrgios al termine dell’incontro: “Sinner o Rublev? Sarebbero due partite diverse. Entrambi sono in grande forma, ho visto Rublev contro de Minaur in cinque set. Entrambi giocano un tennis incredibile“.

Il fuoriclasse balcanico ha poi proseguito: “Sinner è probabilmente nel momento migliore della vita, ha finito in maniera fantastica la scorsa stagione, ci siamo incontrati a Torino e in Coppa Davis e sono state partite lottate. Mi aspetto che giochi a un grande livello. Ci mettiamo sul divano con i popcorn e ci godiamo la loro partita“. Jannik Sinner ha infatti sconfitto Djokovic nella semifinale della Coppa Davis per due volte nello stesso giorno (in singolare annullando tre match-point consecutivi e in doppio) e nella fase a giorni delle ATP Finals, dove però perse l’atto conclusivo.

Foto: Lapresse