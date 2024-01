Definito il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: un altro olandese tutto da scoprire

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio. Sarà questa la data in cui vedremo in azione Jannik Sinner negli Australian Open 2024. Sul cemento aussie l’altoatesino sarà chiamato all’impegno di secondo turno del Major di Melbourne e sul suo cammino ci sarà da affrontare un altro olandese. Dopo aver sconfitto quest’oggi Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-5 6-3, il prossimo avversario sarà sempre dei Paesi Bassi.

Il riferimento è a Jesper De Jong (n.148 del ranking), tennista proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam. Il neerlandese si è imposto contro l’argentino Pedro Cachin (n.72 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 6-4. Una vittoria abbastanza netta, in cui il neerlandese ha fatto vedere una maggior confidenza con la superficie rapida.

Il sudamericano, infatti, è un tipico tennista da terra rossa e fatica a trovare il tempo giusto d’impatto sulla palla. Di contro, De Jong ha due buoni fondamentali sull’hard. Servizio e dritto sono abbastanza solidi, mentre sul rovescio c’è qualche criticità in più. De Jong è poi in fiducia, avendo disputato un buon 2023, considerando le tre Finali a livello Challenger e l’affermazione a Grodzisk Mazowiecki (Polonia), opposto al tedesco Benjamin Hassan. Attualmente n.148 della classifica mondiale, come detto, ha raggiunto il best ranking l’11 settembre dell’anno scorso (n.135).

Una sfida sulla carta che non dovrebbe impensierire troppo Sinner, viste anche le caratteristiche del giocatore olandese. Jannik, comunque, dovrà avere più continuità di quella che ha fatto vedere quest’oggi al servizio contro van de Zandschulp, partendo dal presupposto che quest’ultimo sia sensibilmente più forte del prossimo avversario che l’azzurro affronterà.

