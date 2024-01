Daniil Medvedev sfiderà Sinner in finale agli Australian Open: sconfitto Zverev da 0-2

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2024. Il russo completa un’altra epica rimonta nel suo torneo, riuscendo a rimontare due set di svantaggio ad Alexander Zverev, imponendosi al quinto con il punteggio di 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 dopo quattro ore e diciotto minuti di gioco. Un’altra incredibile maratona per il numero tre del mondo, che si guadagna la sua sesta finale Slam della carriera, la terza a Melbourne. Finora ne ha vinta solo una (US Open 2021 contro Djokovic), mentre ha perso due volte a New York e due in Australia, sempre da Djokovic e Nadal.

Per Zverev sicuramente una grandissima delusione e un’altra occasione persa in una carriera costellata da tanti momenti come quello di quest’oggi. Il tedesco può recriminare tantissimo per il finale del tie-break del quarto set, ma non è mai comunque riuscito a procurarsi match point. Non bastano 14 ace e 66 vincenti a Zverev, che ha commesso comunque 70 errori non forzati. Dall’altra parte ci sono 14 ace anche per Medvedev con 52 vincenti e 41 errori non forzati.

Zverev è l’assoluto padrone del campo ad inizio partita e strappa a zero il servizio nel terzo gioco a Medvedev. Dall’altra parte il russo è completamente fuori dal match, commettendo anche quattro doppi falli, due dei quali regalano un secondo break al tedesco, che scappa sul 4-1. Sembra tutto finito ed invece Zverev si spegne improvvisamente, iniziando a sbagliare moltissimo. Medvedev recupera uno dei due break di ritardo nel sesto game e poi replica il tutto nel decimo gioco, pareggiando sul 5-5. Un primo set da continui capovolgimenti, come dimostra un altro break di Zverev, che sale 6-5 con un pizzico di fortuna e con un bel lob. Nel dodicesimo game il russo ha due palle break, ma il tedesco le annulla entrambe e poi si procura il set point dopo un incredibile scambio da 51 colpi. Zverev chiude 7-5 e vince il primo set.

Zverev ha subito una palla break in apertura di secondo set, ma sbaglia di dritto e Medvedev si salva. I problemi, però, per il russo nei propri turni di servizio proseguono e nel quinto game Zverev si procura ben quattro palle break. Le prime tre sfumano via, anche per merito di Medvedev (bellissima la smorzata sulla terza), ma alla quarta il dritto di Zverev fa ancora male e questa volta arriva il break. Avanti 5-3, Zverev è ancora molto aggressivo in risposta e va a prendersi un altro break, chiudendo il set per 6-3.

Nonostante lo svantaggio, Medvedev prende coraggio in avvio di terzo set e si procura due palle break nel terzo gioco. Entrambe svaniscono, ma il russo ha sicuramente da rimproverarsi l’errore sulla seconda. Il numero tre del mondo comunque non concede nulla nei propri turni in battuta, mentre Zverev deve affrontare un’altra palla break nel nono gioco, ma anche stavolta Medvedev commette un grave errore. Si scivola via verso il tie-break, che viene vinto dal russo per 7-4.

Le energie di entrambi sono quasi al lumicino, viste le tantissime fatiche delle partite precedenti. La concentrazione è soprattutto nei propri turni di servizio, dove soprattutto Medvedev lascia pochissimo all’avversario. Zverev, invece, deve affrontare due palle break nell’ottavo game, ma sulla prima arriva l’errore del russo, mentre sulla seconda si salva con un bel dritto vincente. Si arriva nuovamente al tie-brek, dove fa praticamente tutto Medvedev: oppio fallo sul 4-4, vincente per andare 5-5, poi incredibile palla corta in risposta (colpo fortunatissimo) per salire 6-5 ed ace per chiudere 7-5 e andare al quinto.

Medvedev crede nella rimonta, mentre Zverev sembra sul punto di cedere. Nel quinto game il russo si porta sul 15-40, ma Zverev è bravissimo ad annullarle entrambe con due ottime discese a rete. Medvedev se ne procura una terza con un passante di rovescio clamoroso e questa volta è quella buona, perchè Zverev spara in rete malamente un comodo dritto. La partita finisce praticamente qui, perchè il tedesco non ha più la forza di reagire e crolla definitivamente nel nono gioco, perdendo ancora il servizio, con Medvedev che vince 6-3 e si guadagna la finale.

Sono nove i precedenti in carriera tra Sinner e Medvedev, con il russo che è in vantaggio per 6-3. L’altoatesino, però, dopo aver perso le prime sei sfide, è in striscia positiva da tre incontri. Sinner si è sbloccato nella finale di Pechino, poi ha ancora battuto il russo nell’ultimo atto di Vienna e poi nuovamente alle ATP Finals in semifinale. Quella di domenica sarà la prima volta in uno Slam uno contro l’altro.