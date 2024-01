Daniele Bagozza batte Karl in finale e trionfa nel PGS di Simonhöhe! 4° l’eterno Fischnaller

Arriva la vendetta azzurra contro Benjamin Karl, proprio in casa del fenomeno austriaco. A Simonhöhe, in PGS, la specialità più amata del campione olimpico, arriva infatti la vittoria di Daniele Bagozza, la terza della stagione eccezionale dell’azzurro classe 1995. Per lui è il primo successo in carriera nella disciplina olimpica, dopo quattro vittorie arrivate in PSL.

Karl era riuscito a beffare Aaron March in finale a Rogla qualche giorno fa, oggi invece il leader di Coppa deve arrendersi alla giornata formato lusso dell’azzurro, che vince nettamente in Big Final, rilanciando le sue ambizioni in chiave classifica (anche se l’austriaco al momento appare lontano).

Nella Small Final ancora battaglia Italia-Austria, questa volta vinta dal padrone di casa Fabian Obmann, che supera l’eterno Roland Fischnaller, quarto ad un soffio dal podio (soli 10 centesimi). Tra gli altri azzurri, eliminato ai quarti di finale Mirko Felicetti, fuori agli ottavi invece Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti, che salutano probabilmente le chance di giocarsi la Coppa generale.

Foto: Lapresse