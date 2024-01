Dakar 2024, risultati prologo moto: Tosha Schareina si impone davanti a Sanders

Si sono aperti i battenti della Dakar 2024 con il prologo interamente ad AlUla che prevedeva 130 chilometri di trasferimento e soli 27 di prove speciali.

La distanza ridotta non ha permesso di infliggere grandi distacchi e nella classe Rally GP in testa è arrivato lo spagnolo Tosha Schareina con il tempo di 17’35”. Si tratta della prima vittoria di tappa in carriera alla sua terza partecipazione alla Dakar, la prima da pilota ufficiale.

Il valenciano ha preceduto di 12” la GASGAS di Daniel Sanders e di 19″ la Hero di Ross Branch. Adrien Van Beveren ha portato la seconda Honda in classifica in quarta posizione a 24” dal vincitore. Luciano Benavides, che l’anno scorso vinse tre tappe, è arrivato quinto. Nona posizione invece per Kevin Benavides, campione in carica: ritardo di 56 secondi dal vincitore.

Nella classe Rally 2 in testa invece il francese Dumontier, ma con lo stesso tempo del connazionale Doveze, mentre è in terza posizione a 10 secondi Caf. Il primo degli italiani è Paolo Lucci con KTM, staccato di 2’12”, subito dopo Tommaso Montanari con Fantic Racing Rally Team, 15°.

Foto: IPA Agency

