Dakar 2024, orari tappa di oggi AlUla-Yanbu: percorso, programma, tv, streaming

Quest’oggi va in scena l’undicesima e penultima tappa della Dakar 2024, con partenza ad Al-Ula e arrivo a Yanbu dopo 527 km complessivi, di cui 420 km cronometrati e 107 km di trasferimento. La 46ma edizione della Maratona del Deserto è ormai giunta alle battute conclusive e la frazione odierna, molto insidiosa a livello di navigazione e di forature, potrebbe rivelarsi decisiva in ottica classifica generale.

Occhi puntati tra le auto sul fantastico duello a distanza tra Carlos Sainz e Sebastien Loeb, con lo spagnolo dell’Audi che deve gestire un vantaggio di 13’22” sul francese della Prodrive Hunter. Tutto ancora aperto anche nelle moto, con lo statunitense Ricky Brabec chiamato a difendere un margine di 10’54” su Ross Branch, 11’46” su Adrien Van Beveren e 13’48” su José Ignacio Cornejo Florimo.

In bilico anche la vittoria finale tra i quad, con l’argentino Manuel Andujar al comando della graduatoria per 8’51” sul francese Alexandre Giroud. L’unica delle categorie principali già delineata è quella dei camion, in cui il ceco Martin Macik deve semplicemente controllare la situazione avendo un cuscinetto di oltre 2 ore sul connazionale Ales Loprais.

L’undicesima stage della Dakar 2024, da Al-Ula a Yanbu, si disputerà quest’oggi e non sarà visibile in diretta tv o streaming. In serata verrà però trasmessa una sintesi della tappa in tv su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Giovedì 18 gennaio

Undicesima tappa, Al Ula-Yanbu, 527 km totali, 420 km di prova speciale e 107 km di trasferimento

Ore 5.35 partenza moto

Ore 6.43 partenza quad

Ore 7.50 partenza auto

Ore 9.12 partenza camion

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (sintesi su Eurosport 2 alle 21.00).

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport