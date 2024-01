Dakar 2024, Loprais vince la terza tappa ed è il nuovo leader tra i camion. 11° sigillo per Giroud nei quad

La terza tappa della Dakar 2024 si è ormai conclusa anche per le categorie quad e camion con dei risultati molto interessanti in ottica classifica generale. I 438 km della prova speciale Al Duwadimi-Al Salamiya (primo atto della Marathon, con sole due ore di assistenza al traguardo in vista della Stage di domani) hanno messo in difficoltà piloti ed equipaggi, costretti a fronteggiare un mix tra sabbia, dune e pietre.

Tra i quad è arrivata l’undicesima vittoria della carriera nella Maratona del Deserto per il francese Alexandre Giroud, che ha firmato il miglior crono di giornata in 5h43:34 precedendo di soli 18″ l’argentino Manuel Andujar e di 6’17” lo slovacco Juraj Varga. Day-4 molto difficile per il brasiliano Marcelo Medeiros, che ha pagato addirittura 28’01” perdendo la leadership della generale. Varga è balzato al comando del rally raid più prestigioso al mondo con un vantaggio di 1’21” su Andujar, 14’52” su Medeiros e 22’13” su Giroud.

Ribaltone abbastanza inatteso tra i camion, con l’olandese Janus Van Kasteren che ha perso tanto terreno nella seconda parte della speciale (dopo averla condotta dall’inizio) dovendosi accontentare del terzo posto parziale a 16’10” dal miglior tempo assoluto del ceco Ales Loprais, bravo ad imporsi in 4h56″41 davanti al connazionale Martin Macik per 4’27”. La nuova classifica generale vede Loprais in testa con 3’15” su Van Kasteren e 13’29” su Macik, mentre il neerlandese De Baar è quarto a 51’20”.

Foto: Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...