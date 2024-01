Dakar 2024, i favoriti tra i quad. Sarà di nuovo un duello Giroud-Flores? Occhio ad Andujar...

Il count-down è ufficialmente partito. Manca sempre meno al via ufficiale della Dakar 2024. Siamo ai nastri di partenza di una edizione che si annuncia quanto mai complicata per i partecipanti e che, quindi, terrà fede al soprannome della corsa: la “più dura del mondo”.

Anche in questo caso, e sarà il quinto anno consecutivo, tutta l’azione si svolgerà in Arabia Saudita, con deserto e dune che fanno la differenza e persino una tappa che si svilupperà sulla lunghezza di due giorni, massacrante e durissima.

L’edizione 2023 ci aveva proposto una bellissima sfida al vertice tra il francese Alexandre Giroud e l’argentino Francisco Moreno Flores. Un duello vinto dal primo con 43 minuti e 11 secondi di margine sul rivale. Un duello che rivivremo anche nel 2024 con la sensazione che saranno ancora loro due a giocarsi il successo finale.

Alle loro spalle non mancheranno gli assalti del lituano Laisvydas Kancius e dell’argentino Manuel Andujar, per una Dakar 2024 che, per quanto riguarda i quad, si annuncia davvero avvincente.

Foto: LiveMedia/Frederic Le Floc H/DPPI

