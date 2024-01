Curling, decise le semifinaliste a Gangwon. Italia eliminata dalla Svizzera nel girone

L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo di curling per squadre miste nell’ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva a cinque cerchi riservata alle giovani promesse che animeranno il panorama internazionale nel prossimo futuro. Sul ghiaccio di Gangwon (Corea del Sud) gli azzurri hanno perso l’ultima partita del roun robin, cedendo contro la Svizzera per 8-7 all’extra-end, e ha così concluso al quarto posto nella classifica del proprio raggruppamento: 4 vittorie proprio come gli elvetici e la Corea del Sud, ma i rossocrociati hanno avuto la meglio in virtù dello scontro diretto e hanno strappato la terza piazza nel gruppo B, riuscendo così ad accedere al qualification game.

Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero, Rebecca Mariani non hanno mai mollato la presa contro Nathan Dryburgh e compagni. Dopo il 2-2 al termine del terzo end, gli azzurri hanno subito quattro punti nella quarta frazione, ma sono riusciti a recuperare colpo su colpo e a pareggiare al termine dell’ottavo gioco (7-7). Nell’extra-end con mano a sfavore, però, il quartetto tricolore non ha potuto nulla contro gli avversari. La Gran Bretagna ha così vinto la Pool B (6 vittorie) davanti a Danimarca (5), Svizzera (4) e Italia (4): britannici direttamente in semifinale insieme alla Cina (impostasi nella Pool A), danesi e svizzeri al qualification game insieme a USA e Giappone (secondi e terzi nell’altro girone).

In serata si sono disputati i qualification game, dove le squadre vincitrici si sono qualificate alle semifinali raggiungendo Gran Bretagna e Cina: la Danimarca ha battuto il Giappone per 8-3 e ora se la dovrà vedere con la Cina, mentre dall’altra parte del tabellone la Svizzera ha avuto la meglio sugli USA per 4-3 e ora incrocerà la Gran Bretagna.

Foto: Lapresse