Come cambia il ranking WTA di Trevisan e Cocciaretto: balzo delle azzurre, in lotta anche tra di loro

Il tennis femminile italiano è comunque in buone mani. Dopo la vittoria di Jasmine Paolini contro Diana Schnaider, le hanno fatto eco anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, brave a superare rispettivamente la qualificata Lulu Sun e la messicana Renata Zarazua. Ora può nascere una appassionante lotta tra loro per il posto di numero 2 d’Italia.

Entrambe al momento lambiscono la top 50 mondiale: Martina è numero 51 virtuale, con 1105 punti incamerati, mentre Cocciaretto con il successo odierno sale virtualmente al cinquantaseiesimo posto, a 1060 punti. In mezzo a loro Lucia Bronzetti, però già sconfitta al primo turno: un eventuale successo delle due azzurre contro Oceane Dodin (fattibile) ed Emma Navarro (più complicato) le porterebbero a portarsi la riminese alle spalle, con Martina che rientrerebbe in top 50 superando in un colpo Peyton Stearns, Sara Sorribes Tormo e Magda Linette mentre Cocciaretto diventerebbe la nuova numero 51 al mondo.

Gli ottavi di finale significherebbero 240 punti, il che significherebbe per Trevisan salire fino al numero 35 al mondo mentre Cocciaretto si fermerebbe al numero 43 delle classifiche mondiali. E poi fino a salire, con un eventuale successo che le potrebbe portare addirittura in top 10. Il poco margine tra le due però significa che, se la jesina riuscisse a fare meglio della toscana, metterebbe la freccia superandola in classifica.

AUSTRALIAN OPEN 2024, LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA DI MARTINA TREVISAN

Punteggio al 15 gennaio: 1045 punti (#59)

Punteggio dopo il secondo turno: 1105 punti (#51)

Punteggio con eventuale terzo turno: 1165 (#48)

Punteggio con eventuali ottavi di finale: 1275 (#35)

Punteggio con eventuali quarti di finale: 1465 (#30)

Punteggio con eventuale semifinale: 1815 (#23)

Punteggio con eventuale finale: 2335 (#19)

Punteggio con eventuale vittoria: 3035 (#10)

AUSTRALIAN OPEN 2024, LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA DI ELISABETTA COCCIARETTO

Punteggio al 15 gennaio: 1000 punti (#66)

Punteggio dopo il secondo turno: 1060 punti (#56)

Punteggio con eventuale terzo turno: 1120 (#51)

Punteggio con eventuali ottavi di finale: 1230 (#43)

Punteggio con eventuali quarti di finale: 1420 (#31)

Punteggio con eventuale semifinale: 1770 (#23)

Punteggio con eventuale finale: 2290 (#19)

Punteggio con eventuale vittoria: 2990 (#10)

