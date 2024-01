Combinata nordica, Riiber domina anche gara-2 a Schonach e vola via nella generale. Costa e Kostner alle porte della top20

Jarl Magnus Riiber continua a vincere, imponendosi anche nella seconda competizione individuale del weekend sulle nevi di Schonach (Germania) in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Copione simile rispetto a ieri in gara-1 per il fenomeno norvegese, che ha fatto la differenza sul trampolino per poi gestire senza patemi la situazione nel segmento di fondo sulla distanza dei 10 km.

Quarto successo consecutivo e ottavo della stagione per il 26enne di Oslo, che raggiunge così quota 65 affermazioni individuali nel circuito maggiore involandosi verso la quinta Sfera di Cristallo della carriera. Riiber ha trionfato con un vantaggio di 33″ sul connazionale Joergen Graabak (che partiva 2° a 32″ dalla vetta) e 53″ sull’austriaco Stefan Rettenegger (3° in solitaria per tutta la prova).

Quarta piazza per il migliore dei tedeschi padroni di casa, Vinzenz Geiger, autore di una rimonta strepitosa dalla 18ma posizione del segmento di salto regolando in volata l’estone Kristjan Ilves. Chiudono la top10 il tedesco Manuel Faisst, il norvegese Jens Luraas Oftebro e gli austriaci Lukas Greiderer, Thomas Rettenegger e Martin Fritz.

Passando al capitolo Italia, c’è da registrare la deludente prestazione sugli sci stretti di Samuel Costa, retrocesso dal 16° al 21° posto dopo un ottimo salto mattutino, mentre Aaron Kostner ha recuperato ben undici posizioni nel fondo chiudendo 24°. Fuori dalla zona punti Raffaele Buzzi 42°, mentre non hanno terminato la gara Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas.

