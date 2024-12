Combinata nordica, Riiber vince in scioltezza la Gundersen di Lillehammer. Buzzi vicino alla top15

Jarl Magnus Riiber completa l’opera e domina la Gundersen di Lillehammer (in Norvegia), valevole come prima competizione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Vittoria individuale numero 75 nel circuito maggiore per il fuoriclasse norvegese, che si riprende così il pettorale giallo di leader della classifica generale dopo quattro gare.

Riiber aveva già ipotecato il successo odierno nel segmento di salto (su trampolino piccolo) mattutino, presentandosi al via della prova sugli sci stretti con un vantaggio abissale sul resto della concorrenza. Il cinque volte vincitore della Sfera di Cristallo ha gestito facilmente il segmento di fondo sulla distanza dei 10 km, senza spingere a tutta fino in fondo e trionfando comunque con 36″ di margine sui primi inseguitori.

Podio completato dal tedesco Julian Schmid e dall’austriaco Johannes Lamparter, rispettivamente secondo e terzo dopo una volata decisa praticamente al fotofinish, mentre il padrone di casa norvegese Jens Luraas Oftebro ha effettuato una rimonta straordinaria guadagnando ben 17 posizioni e chiudendo in quarta piazza a 54″ dalla vetta.

Da segnalare anche il clamoroso recupero dal 32° al 6° posto del norvegese Joergen Graabak, giunto al traguardo alle spalle dell’estone Kristjan Ilves con il miglior tempo assoluto nel fondo. Buon risultato in casa Italia per Raffaele Buzzi, che si è attestato in 17ma posizione (a 1’34” dalla testa) archiviando il miglior piazzamento della carriera in Coppa del Mondo.

In zona punti tra gli azzurri anche un convincente Aaron Kostner (da 42° a 25° con l’ottavo tempo sugli sci stretti) ed il rientrante Alessandro Pittin (da 51° a 36°), mentre hanno chiuso nelle retrovie Iacopo Bortolas (da 23° a 49°) e Domenico Mariotti (52°).