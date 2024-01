Combinata nordica, Riiber approfitta del forfait di Lamparter e vince la Compact di Oberstdorf

Jarl Magnus Riiber fa doppietta nel weekend di Oberstdorf e conquista la sua prima vittoria in una Compact (nuovo format di gara introdotto quest’inverno), facendo un passo avanti fondamentale nella classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica dopo lo svolgimento di quattro tappe.

Il fenomeno norvegese, dopo essersi aggiudicato il segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, ha approfittato dell’inatteso forfait del rivale Johannes Lamparter (sarebbe partito 2° nella gara di fondo con un distacco di soli 6″) per gestire con maggiore tranquillità i 7,5 km sugli sci stretti e regolare agevolmente in volata l’austriaco Stefan Rettenegger.

Successo individuale n.63 della carriera nel circuito maggiore per Riiber, che si porta a quota 6 affermazioni in stagione volando a +200 in classifica su Lamparter e avvicinandosi così alla quinta Sfera di Cristallo. Podio di giornata completato in terza posizione dal tedesco Manuel Faisst a 11″8 dalla testa, mentre Jens Luraas Oftebro (14° sul trampolino) e Vinzenz Geiger (19° al via) hanno rimontato sino al quarto e quinto posto.

Prestazione in linea con le aspettative per gli italiani di punta: Samuel Costa e Aaron Kostner, partiti insieme con 1’30” di distacco dal leader, hanno guadagnato oltre 15 posizioni nel segmento di fondo concludendo rispettivamente 23° e 24°. Fuori dalla zona punti gli altri azzurri, con Domenico Mariotti 46° e Iacopo Bortolas 49°.

