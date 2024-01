Combinata nordica: Mari Leinan Lund al comando anche oggi dopo il salto ad Oberstdorf

Seconda giornata consecutiva in vetta per Mari Leinan Lund al termine del salto in quel di Oberstdorf nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. La norvegese, poi trionfatrice della Gundersen di ieri, è al comando in terra tedesca anche nell’Individual Compact sull’HS106.

Sfruttando l’abbassamento della stanga di partenza la norvegese ha trovato 97,5 metri e 133,8 punti totali che le sono bastati per battere la connazionale Gyda Westvold Hansen.

La dominatrice della disciplina è però vicinissima (ovviamente grazie al format di gara): soli 6” di ritardo. 12” per la terza parziale, Ida Marie Hagen, possibile favorita grazie alle sue doti da fondista.

In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, sedicesima a 50”. Più dietro Veronica Gianmoena, 19ma, e Greta Pinzani, 27ma.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Combinata nordica su OA Sport...