Combinata nordica, Lamparter vince l’ultima Gundersen della stagione a Trondheim. Tre azzurri in zona punti

Johannes Lamparter chiude in bellezza la stagione e si impone nella Gundersen di Trondheim, valevole come ultima gara della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Sulle nevi norvegesi che ospiteranno i Campionati Mondiali del 2025, l’austriaco ha sfruttato al meglio l’assenza di Jarl Magnus Riiber (costretto ad operarsi al menisco) per centrare la quarta vittoria individuale dell’inverno nel circuito maggiore.

Lamparter, al 14° successo della carriera in Coppa del Mondo, ha avuto la meglio nel finale sul connazionale Stefan Rettenegger grazie ad un forcing impressionante sull’ultimo strappo del segmento di fondo (sulla distanza dei 10 km) dopo aver chiuso in seconda piazza il segmento di salto a soli 5″ dal compagno di squadra. Rimandato dunque ulteriormente l’appuntamento con la prima affermazione in carriera per Rettenegger, che arriva a quota 11 podi.

Distacchi siderali per il gruppo inseguitore, regolato in volata dall’estone Kristjan Ilves che si è preso così il terzo gradino del podio (a 1’08” dalla vetta) bruciando allo sprint il tedesco Johannes Rydzek, il padrone di casa norvegese Jens Luraas Oftebro ed il finlandese Ilkka Herola. Buona gara per l’Italia: a punti Aaron Kostner 23°, Samuel Costa 24° e Raffaele Buzzi 36°. Niente da fare per Iacopo Bortolas, 43°.