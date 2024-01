Combinata nordica: Ida Marie Hagen trionfa nella Compact di Oberstdorf. Super sesta Daniela Dejori

È la migliore sciatrice del lotto, il suo pettorale rosso lo testimonia e oggi ha veramente distrutto la concorrenza sugli sci stretti. Ida Marie Hagen trova la seconda vittoria in stagione nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile trionfando nella Individual Compact di Oberstdorf.

In terra tedesca i distacchi contenuti avevano dato il distacco ideale ad Hagen per poter mettere in atto la sua rimonta. Nel giro di poche centinaia di metri ha ripreso le due connazionali che si trovavano davanti e le ha staccate praticamente senza ricevere risposte, involandosi da sola al traguardo verso il successo numero due della carriera.

A completare la tripletta norvegese ci sono la dominatrice della Coppa del Mondo, Gyda Westvold Hansen, e Mari Leinan Lund, vincitrice di ieri. Nella top-5 anche l’altra Leinan Lund, Marte, e la prima delle non norvegesi, la tedesca Nathalie Armbruster.

In casa Italia da sottolineare l’eccellente sesta piazza di Daniela Dejori, al miglior risultato in carriera. Ventesima Greta Pinzani, non è partita Veronica Gianmoena.

Foto: Lapresse

