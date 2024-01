Combinata nordica femminile, Mari Leinan Lund apre la tripletta norvegese in gara-1 a Oberstdorf. 14ma Dejori

Mari Leinan Lund completa l’opera e, dopo essersi imposta nel segmento di salto sul trampolino piccolo HS106 di Oberstdorf, conquista la prima vittoria individuale della carriera trionfando nella prima delle due Gundersen previste nel weekend in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica.

La 24enne di Trondheim ha avuto il merito di alzare l’asticella rispetto al passato sugli sci stretti, disputando un’ottima prova sulla distanza dei 5 km e resistendo al rientro di una scatenata Ida Marie Hagen, alla fine seconda a 13″5 di distacco (partiva con un gap di quasi 1 minuto dalla vetta dopo il salto), mentre Gyda Westvold Hansen ha fatto molta fatica chiudendo terza a 1’06” e completando la tripletta norvegese sul podio.

Quarta piazza a 1’46” per la solida giapponese Haruka Kasai, davanti alla padrona di casa tedesca Nathalie Armbruster (protagonista di una rimonta spettacolare dal 14° posto) e all’altra teutonica Maria Gerboth. Giornata abbastanza opaca in casa Italia, con Daniela Dejori che si conferma la migliore delle azzurre recuperando nel fondo dal 18° al 14° posto. Qualche punticino anche per Greta Pinzani 24ma, mentre Veronica Gianmoena non ha preso parte alla Gundersen.

Foto: Lapresse

