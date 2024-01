Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile Seefeld 2024. Per le ragazze la tappa è un’importante “vetrina”

La quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica andrà in scena a Seefeld in Tirol (Austria) nelle giornate del 2 e 3 febbraio. Il programma è di due gare. Venerdì assisteremo al format abituale, sabato vedremo viceversa una ‘Compact’.

Si tratta di una grande opportunità per le ragazze, poiché l’appuntamento può rappresentare una sorta di vetrina. Non siamo ancora di fronte al Triple, che nel settore maschile festeggia il proprio decennale, tuttavia essere agganciate all’evento clou dell’inverno può aiutare a crescere in termini di popolarità.

La dinamica si è già presentata lo scorso anno, ma se proprio la Fis vuole dare pari dignità alle due metà del cielo, deve giocoforza istituire il più presto possibile una versione alternativa, pensata appositamente per le combinatiste.

Location: Seefeld in Tirol (Austria)

Connotati trampolino: HS109 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 1 volta

Si è già gareggiato nel: 2022-23

Gare ospitate: 2

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 27 gennaio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

3. Ida Marie HAGEN (NOR)

GUNDERSEN NH/5 KM, 28 gennaio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Annika SIEFF (ITA)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 2

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 15° posto in ambedue le gare

DEJORI Daniela

Presenze: 2

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 18° posto nella Gara-II del 2023

Foto: La Presse