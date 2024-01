Classifica generale Tour de Ski 2024: domina Harald Oestberg Amundsen, 29° Paolo Ventura

Il Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si è concluso oggi, domenica 7 gennaio, con la 10 km mass start final climb tl, con la scalata del Cermis che ha decretato il vincitore della gara a tappe.

La classifica finale del Tour de Ski 2024 ha premiato il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che ha letteralmente dominato, rifilando 1’19″2 al tedesco Friedrich Moch, secondo, ed 1’32″8 al transalpino Hugo Lapalus, terzo.

Così gli azzurri: 29° Paolo Ventura a 8’42″1, 33° Giandomenico Salvadori a 9’42″7, proprio davanti ad Elia Barp, 34° a 9’53″9, 37° Simone Daprà a 10’40″3. Sono stati 53 gli atleti che hanno completato la gara a tappe, erano partiti in 101 da Dobbiaco.

CLASSIFICA GENERALE FINALE TOUR DE SKI 2024 MASCHILE

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 3:41:21.9

2 MOCH Friedrich GER +1:19.2

3 LAPALUS Hugo FRA +1:32.8

4 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:57.3

5 KLEE Beda SUI +2:07.4

6 VALNES Erik NOR +2:17.7

7 DOENNESTAD Henrik NOR +2:41.7

8 BURMAN Jens SWE +3:05.4

9 LAPIERRE Jules FRA +3:53.8

10 VERMEULEN Mika AUT +3:56.6

11 GOLBERG Paal NOR +4:16.8

12 CYR Antoine CAN +4:24.0

13 FAEHNDRICH Cyril SUI +5:19.0

14 POROMAA William SWE +5:23.4

15 JENSSEN Jan Thomas NOR +5:39.3

16 MANIFICAT Maurice FRA +6:02.7

17 HYVARINEN Perttu FIN +6:12.2

18 JOHANSSON Leo SWE +6:17.3

19 BOEGL Lucas GER +6:33.7

20 SCHELY Theo FRA +7:08.4

21 LINDHOLM Remi FIN +7:27.5

22 HALFVARSSON Calle SWE +7:30.5

23 BOURDIN Remi FRA +7:36.7

24 RUUSKANEN Arsi FIN +7:37.7

25 BABA Naoto JPN +7:50.7

26 PATTERSON Scott USA +8:05.8

27 YOUNG Andrew GBR +8:27.6

28 VUORELA Markus FIN +8:38.6

29 VENTURA Paolo ITA +8:42.1

30 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +8:51.5

31 FELLNER Adam CZE +9:01.4

32 BERGLUND Gustaf SWE +9:05.5

33 SALVADORI Giandomenico ITA +9:42.7

34 BARP Elia ITA +9:53.9

35 ROJO Imanol ESP +10:29.5

36 McMULLEN Zanden USA +10:29.6

37 DAPRA’ Simone ITA +10:40.3

38 CHAPPAZ Jules FRA +11:06.5

39 ANGER Edvin SWE +11:12.6

40 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +11:14.3

41 GISSELMAN Truls SWE +12:31.2

42 HIROSE Ryo JPN +12:50.8

43 HAEGGSTROEM Johan SWE +13:06.6

44 ALEV Alvar Johannes EST +13:45.0

45 LEVEILLE Olivier CAN +14:15.2

46 GRIDIN Nikita KAZ +16:01.1

47 KOVALYOV Vladislav KAZ +19:34.7

48 JENSSEN Matz William NOR +20:03.5

49 EVENSEN Ansgar NOR +22:39.8

50 DE CAMPO Seve AUS +24:27.9

51 DANIELSSON Emil SWE +25:06.0

52 KARPOV Fedor KAZ +26:35.3

53 CHANAVAT Lucas FRA +28:55.0

Foto: LaPresse

