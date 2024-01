Clàssica Comunitat Valenciana 2024: Dylan Groenewegen vince in volata, quarto Davide Cimolai

Edizione numero 40 per la Clàssica Comunitat Valenciana: la corsa iberica ha aperto la stagione del ciclismo su strada in terra europea (il World Tour è invece scattato dall’Australia con il Down Under). Ad imporsi in una gara che è diventata perfetta per i velocisti è stato il neerlandese Dylan Groenewegen, grande favorito della vigilia.

Dominio allo sprint per il corridore del Team Jayco AlUla, che fa cifra tonda trovando il successo numero settanta della carriera. Digiuno abbastanza lungo per lui che non vinceva da più di duecento giorni.

Alle sue spalle costretto ad arrendersi Bryan Coquard (Cofidis), mentre la terza posizione va a Tim Torn Teutenberg, tedesco classe 2002 della Lidl – Trek Future Racing, squadra satellite di quella World Tour. Quarta piazza per il migliore degli italiani, Davide Cimolai, al debutto in maglia Movistar. Quinto invece è Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team).