Tim Merlier vinta in rimonta la quinta tappa del Giro di Polonia. Vingegaard svetta nella generale

Tim Merlier ha vinto la quinta tappa del Giro di Polonia, rendendosi protagonista di una spettacolare rimonta dalle retrovie e trionfando in volata sul traguardo di Katowice (dopo 187 km privi di particolari difficoltà altimetriche). Il velocista belga della Soudal-QuickStep si è imposto di forza davanti al connazionale Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e all’olandese Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike).

Da segnalare la sesta piazza di Davide Cimolai (Movistar), nono Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious). Si tratta del 47mo successo in carriera per Tim Merlier, che era a digiuno da un paio di mesi dopo il doppio sigillo al Baloise Belgium Tour (in primavera si era imposto in ben tre tappe del Giro d’Italia e allo Scheldreprijs).

Il danese Jonas Vingegaard resta al comando della classifica generale: il due volte vincitore del Tour de France conserva un vantaggio di 19 secondi nei confronti di Diego Ulissi e di 20” sull’olandese Wilco Kelderman. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike cercherà di difendere il margine nella frazione di domani che prevede tre GPM di prima categoria e un finale molto esigente a Bukovina Tatsanska.