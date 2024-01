Ciclocross, Viezzi perde la leadership della Coppa del Mondo, vince Sparfel. Top 10 per Elisa Ferri

Penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: a Benidorm (Spagna) si emette già qualche verdetto per quanto riguarda le classifiche generali del principale circuito internazionale.

Tra gli juniores maschili purtroppo ha perso la leadership in graduatoria il nostro Stefano Viezzi: il friulano, vincitore delle prime tre tappe della stagione, adesso è dietro a Aubin Sparfel che ha trovato la terza vittoria consecutiva. Il francese ha fatto registrare il tempo di 42:43, riuscendo ad avere la meglio in volata dell’olandese Keije Solen. Terzo posto per un altro francese, Jules Simon. Viezzi ha chiuso in sesta posizione con un distacco di 19 secondi nei confronti del vincitore, mentre è nono Mattia Agostinacchio a 45 secondi.

Vittoria francese anche per quanto riguarda le juniores femminili con il trionfo di Célia Gery con il crono di 39:56 riuscendo ad anticipare di 20 secondi la slovacca Viktoria Chladonova e per 56 secondi la britannica Cat Ferguson. Gery che è in testa adesso alla classifica di Coppa del Mondo con 145 punti contro i 135 di Ferguson. Ottimo settimo posto per la nostra Elisa Ferri che ha colto il miglior piazzamento della stagione.

Tra gli under 23 ha trionfato il belga Emiel Verstrynge davanti ai connazionali Jente Michels e Aaron Dockx in volata. Quarta posizione per Tibor del Grosso che deve cedere la prima posizione in graduatoria proprio a Verstrynge. Il migliore degli italiani è Filippo Agostinacchio che ha concluso in 13esima posizione a 1’26”.

