Ciclocross, Valentina Corvi nuova campionessa italiana Under23, battuta Giada Borghesi

Valentina Corvi si aggiudica il titolo italiano di ciclocross Under23 a Cremona. Una gara di carattere per la ragazza del 2005, che nell’anno di debutto di categoria si prende una grande vittoria che fa seguito al successo dello scorso anno e che la conferma come una delle crossiste più interessanti del panorama nazionale.

La ragazza della Fas Airport Services Guerciotti si era fatta notare già il mese scorso in Val di Sole, arrivando al sesto posto assoluto nella gara vinta dall’olandese Manon Bakker a meno di tre minuti di distanza e salendo anche sul podio di giornata Under23. Un dato che l’ha subito messa nel mirino del ciclocross italiano, che già in ambito femminile vive un bel momento con Sara Casasola.

Oggi è sfida vera con Giada Borghesi (Team Lapierre-Trentino-Alè) che rimane in scia fino a metà dell’ultimo giro, quando una curva in contropendenza permette a Valentina Corvi di prendere un margine di otto secondi che si rivelerà vitale per il successo finale. Al terzo posto invece Carlotta Borello (ASD Dp66) a 1’12” di ritardo dalla vincitrice.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

